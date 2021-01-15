В Сумах горел жилой дом Ликвидировав возгорание жилого дома, пожарные спасли от уничтожения хозяйственную постройку и еще один дом.

21 января в 12:13 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Юбилейная в с. Верхнее Песчаное Сумской ОТГ. О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома, на соседний дом и летнюю кухню, расположенные рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 2 км от очага горения.

В 12:39 возгорание локализовали, а в 15:33 - потратив на тушение почти 16 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.