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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:28192

На Сумщине взяли под стражу полицейского-взяточника

По ходатайству прокуратуры взят под стражу старший участковый офицер полиции, который требовал и получил 15 тыс. грн взятки.

По ходатайству Сумской областной прокуратуры решением суда 22 января старшему участковому офицеру полиции сектора превенции Ямпольского отделения полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в размере 136 тыс. 200 грн.

Напоминаем, что правоохранителя задержали 20 января по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, участковый требовал 15 тыс. грн от местного жителя, в отношении которого получил запрос по линии Интерпол об установлении его местонахождения. За указанную сумму полицейский обещал не сообщать известную ему информацию о местонахождении разыскиваемого.

В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Противоправную деятельность правоохранителя прекращено совместно с Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, и Сумским управлением внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Нацполиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
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