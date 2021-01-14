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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:06

На Сумщине виновнику смертельного ДТП, который скрылся с места происшествия, дали 5 лет

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 21 ноября 2020 года около 17.30 на автодороге «Сумы – Путивль - Глухов», между городами Белополье и Ворожба, водитель «Mercedes-Benz», нарушая Правила дорожного движения, допустил наезд на мужчину, который сидел на краю дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте, водитель с места ДТП скрылся.

В суде обвиняемый вину свою признал, признался, что устал, при этом в авто не работала одна фара. В свою очередь пассажир, находившийся в авто, признал, что водитель накануне употреблял алкоголь.

По приговору суда 22 января обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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