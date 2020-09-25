Что ждать сумчанам от погоды на выходных Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных в Сумах будет теплая, как для зимы, погода.

В субботу, 23 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, туман. Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью около 0 ° С, днем - 2-4 ° С. В воскресенье, 24 января, характер погоды почти не изменится, только станет немного теплее.