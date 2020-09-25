Что ждать сумчанам от погоды на выходных

В субботу, 23 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, туман.
Ветер южный 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью около 0 ° С, днем - 2-4 ° С.
В воскресенье, 24 января, характер погоды почти не изменится, только станет немного теплее.
В понедельник из-за циклона на Сумщине пройдет дождь, в последующие дни область высокого давления обусловит преимущественно сухую, умеренно теплую погоду....
До конца недели на Сумщине сохранится теплая, преимущественно сухая погода....
В течение следующей недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона с востока....
В пятницу и на выходных на Сумщине сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода....
В субботу в Сумской области будет тепло и сухо, в воскресенье характер погоды изменится, ожидается порывистый ветер, днем кратковременный дождь,...