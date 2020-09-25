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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:42116

Что ждать сумчанам от погоды на выходных

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных в Сумах будет теплая, как для зимы, погода.

В субботу, 23 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, туман.

Ветер южный 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью около 0 ° С, днем - 2-4 ° С.

В воскресенье, 24 января, характер погоды почти не изменится, только станет немного теплее.

Общество Прогноз погоды
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