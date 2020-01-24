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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:32147

6-летняя сумчанка позвонила на 102, чтобы спасти себя и 6-месячную сестру

"Нам страшно и холодно. Мы с сестрой остались одни дома": 6-летняя девочка позвонила в полицию, ведь их самих оставил дома отец.

20 января вечером на линию 102 позвонила маленькая девочка и сообщила, что они с сестренкой остались дома одни, без взрослых. Рассказывая об этом, она плакала, пишет Спецкор.

По адресу направился экипаж патрульных в составе Яны Савицкой и Юрия Логвинова. Постоянно поддерживая телефонный разговор с маленьким заявительницей, инспекторы успокоили ее и быстро прибыли на место. Им пришлось перелезть через забор частного дома, чтобы попасть к детям. Дверь открыла испуганная маленькая девочка. Она сразу же провела их к дальней комнаты. Там, на кровати лежала ее младшая 6-месячная сестренка и тихонько плакала.

"Первое, что я почувствовала - младенец был совсем холодным. Казалось, от холода ей и плакать не было сил. Оно и не удивительно, ведь в доме было очень холодно. Ее старшая сестра сказала, что сегодня они еще ничего не ели", - рассказывает патрульная Яна. Она мигом надела молодую девочку и прижала к себе, пытаясь согреть. Ее напарник Юрий сразу же вызвал скорую.

6-летний ребенок рассказала, что живет с отцом, и около часа назад он ушел к кому-то в гости. Она также нашла бумажку, на которой было написано его номер телефона. Инспекторы немедленно ему позвонили. Во время телефонного разговора он начал уверять полицейских, сейчас со своими дочерями. Однако поняв, что инспекторы вместе с его детьми, он вернулся домой. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

Детей бригада медиков с признаками переохлаждения (у детей температура тела была 34,9) доставила в больницу. Отца для дачи объяснений стражи порядка доставили в Сумское районное управление полиции.

Право Дети без присмотра Патрульные Полиция
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