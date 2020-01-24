На Сумщине штурмовали райсуд

22 января в помещении и на прилегающей территории Лебединского районного суда Сумской области сотрудники Службы судебной охраны отрабатывали алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций в суде: по реагированию на скопление агрессивной группы лиц у здания суда. Максимально приближенным к реальному было и задачи по вытеснению толпы из зала судебных заседаний.
К учениям присоединились и местные работники полиции.
Подводя итоги учений, начальник территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области Владимир Бабич подчеркнул, что в этом году это первые учения, в ходе которых были отработаны ряд нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на объекте охраны, отработан механизм взаимодействия с правоохранительными органами, а также алгоритм действий каждого сотрудника резерва. В целом сотрудники Службы успешно выполнили поставленные учебные задачи. Необходимо отметить, что проведение таких учений формирует у их участников необходимые профессиональные и морально-психологические качества, которые помогут успешно и уверенно выполнять в дальнейшем свои служебные обязанности.
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