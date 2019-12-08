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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:06341

Завтра в Украине будет объявлен траур

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область.

23 января в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Харькове. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ.

«Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне», - сказал он.

Общество Дом престарелых Траур
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