День соборності: сумчани поклали квіти на Алеї героїв та до пам'ятника Шевченку У Сумах відзначають День соборності України. 22 січня 2021 року – 102 річниця з дня проголошення Акта Злуки.

Спочатку сумчани поклали квіти на на Алеї героїв та вшанували тих, хто загинув захищаючи державність.

О 12.00 на вулиці Соборній, біля підніжжя памятника Тараса Шевченка, теж поклали квіти. Сьогодні ланцюг єдності не утворювали через пандемію, пише Суспільне.

Довідка

День соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.

Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 км.