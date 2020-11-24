Ушел из жизни сумчанин, который 60 лет посвятил служению театру

Зингерман Израиль Григорьевич ушел из жизни на 86 году жизни. Он служил в театре ассистентом главного дирижера.
Об этом сообщает Национальный академический театр им. М.С.Щепкина.
«Жизненный путь Израиля Григорьевича является примером служения театра для всех молодых артистов. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и друзьям», - говорится в сообщении театра им. Щепкина в Фейсбуке.
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