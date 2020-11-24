Ушел из жизни сумчанин, который 60 лет посвятил служению театру 22 января ушел из жизни Зингерман Израиль Григорьевич - ветеран труда, который более 60 лет посвятил служению театру.

Зингерман Израиль Григорьевич ушел из жизни на 86 году жизни. Он служил в театре ассистентом главного дирижера.

Об этом сообщает Национальный академический театр им. М.С.Щепкина.

«Жизненный путь Израиля Григорьевича является примером служения театра для всех молодых артистов. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и друзьям», - говорится в сообщении театра им. Щепкина в Фейсбуке.