На реконструкцию и модернизацию электросетей «Сумыоблэнерго» потратит 135 млн гривен Об этом сообщил финансовый директор АО «Сумыоблэнерго» Сергей Ляховка во время брифинга по установлению тарифов на услуги по распределению электроэнергии с применением стимулирующего регулирования.

По его словам, в АО «Сумыоблэнерго» ежегодно разрабатывается Инвестиционная программа, которая утверждается Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины и одобряется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В этом году Инвестиционная программа составляет 270 млн гривен, что на 120 млн больше, чем в прошлом году. На модернизацию и реконструкцию электросетей области АО «Сумыоблэнерго» потратит 50% Инвестиционной программы 2021 года, что составляет 135 млн гривен.

В частности, это касается реконструкции и технического переоснащения воздушных линий, подстанций с установкой современного силового оборудования, распределительных устройств, заменой панелей управления, релейной защиты. Проведение указанных мероприятий позволит уменьшить технологические расходы электроэнергии, перерывы в электроснабжении, улучшить качество электроснабжения.

Увеличение инвестиционной программы связано с переходом на стимулирующее регулирование тарифообразования, которая предусматривает уменьшение расхода электроэнергии в сетях как минимум на 1% в I классе напряжения и на 3,5% на II классе напряжения ежегодно. Переход на стимулирующее регулирование тарифообразования будет способствовать повышению качества обслуживания потребителей, оперативному выполнению электромонтажных работ по восстановлению электроснабжения, подключение электроустановок заказчика, существенно уменьшит перерыва в электроснабжении (продолжительность и частоту отключений в электросетях).

НКРЭКУ будет требовать от «Сумыоблэнерго» достижения высоких показателей бесперебойности и качества электроснабжения (эти показатели рассчитаны на 13 лет), а также мотивирует снизить неэффективные операционные расходы и вернуть потребителям часть достигнутой выгоды в виде уменьшения тарифов в последующие периоды.

АО «Сумыоблэнерго» ежегодно будет отчитываться перед государственным регулятором по каждому конкретному показателю эффективности работы электросетей. Соответственно, регулятор будет контролировать соблюдение предприятием установленных обязательств. В случае их невыполнения на компанию будут наложены штрафные санкции.