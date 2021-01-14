У жителя Сумщины полицейские нашли оружие и боеприпасы При проверке оперативной информации у жителя села Любахово Шосткинского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли компоненты гладкоствольного ружья и патроны различного калибра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители провели обыск по месту жительства 53-летнего гражданина. Полицейские изъяли приклад и ударно-спусковой механизм гладкоствольного ружья, 350 граммов пороха, один патрон 9 мм, один патрон 5,45 мм, один патрон 7,62 мм, один патрон 12 калибра и 28 патронов 16 калибра. Все обнаруженное было направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.