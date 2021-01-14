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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:51261

На Сумщине создадут областную программу по энергоэффективности многоквартирных домов

Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома инициировал создание областной программы по энергоэффективности многоквартирных домов «Энергодом».

Об этом чиновник отметил по итогам встречи с региональным консультантом в Сумской области Программы по поддержке Фонда энергоэффективности Украины Андреем Боровым.

В ходе встречи региональный консультант Программы по поддержке Фонда энергоэффективности рассказал Василию Хоме о программе «Энергодом». По его словам, это программа частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах. Программа определяет условия и порядок предоставления государственным учреждением «Фонд энергоэффективности» грантов ее участникам - объединением совладельцев многоквартирных домов - для частичного возмещения расходов, связанных с осуществлением мероприятий по энергоэффективности.

В рамках программы «Энергодом» в Сумах пока подано 4 заявки от ОСМД, 2 из них утверждены Фондом, и уже весной начнутся строительные работы. От ОСМД областного центра еще готовятся 6 заявок. Кроме того, 2 заявки подали ОСМД в Конотопе.

«Мы хотим привлечь больше объединений совладельцев многоквартирных домов к сотрудничеству по капитальному ремонту их домов, - отметил Андрей Боровой. - В среднем такой ремонт стоит 7-8 млн грн. 70% от всей суммы в виде гранта на безвозвратной основе предоставляет Фонд энергоэффективности. Учитывая, что на сегодня в Сумской области заявок от ОСМД мы собрали уже почти на 80 млн грн, то 56 млн грн область получит привлеченных средств».

«Я даю поручение Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации начать работу по разработке областной программы по энергоэффективности многоквартирных домов. - сообщил Василий Хома. - Наша совместная работа будет способствовать не только привлечению инвестиционных средств в область, но и развития местной строительной отрасли, бизнеса по производству строительных материалов, созданию новых рабочих мест».

Справка

Фонд энергоэффективности - единственное в Украине государственное учреждение, созданное Правительством Украины с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе.

Фонд энергоэффективности оказывает поддержку объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) для внедрения энергоэффективных мероприятий путем предоставления грантов и внедрение комплексных технических решений с учетом лучших европейских практик по термомодернизации зданий.

Деятельность Фонда финансируется за счет средств Госбюджета Украины, финансовой поддержке ЕС и правительства Германии. Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией - IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).

Общество
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