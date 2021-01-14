На Сумщине создадут областную программу по энергоэффективности многоквартирных домов Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома инициировал создание областной программы по энергоэффективности многоквартирных домов «Энергодом».

Об этом чиновник отметил по итогам встречи с региональным консультантом в Сумской области Программы по поддержке Фонда энергоэффективности Украины Андреем Боровым.

В ходе встречи региональный консультант Программы по поддержке Фонда энергоэффективности рассказал Василию Хоме о программе «Энергодом». По его словам, это программа частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах. Программа определяет условия и порядок предоставления государственным учреждением «Фонд энергоэффективности» грантов ее участникам - объединением совладельцев многоквартирных домов - для частичного возмещения расходов, связанных с осуществлением мероприятий по энергоэффективности.

В рамках программы «Энергодом» в Сумах пока подано 4 заявки от ОСМД, 2 из них утверждены Фондом, и уже весной начнутся строительные работы. От ОСМД областного центра еще готовятся 6 заявок. Кроме того, 2 заявки подали ОСМД в Конотопе.

«Мы хотим привлечь больше объединений совладельцев многоквартирных домов к сотрудничеству по капитальному ремонту их домов, - отметил Андрей Боровой. - В среднем такой ремонт стоит 7-8 млн грн. 70% от всей суммы в виде гранта на безвозвратной основе предоставляет Фонд энергоэффективности. Учитывая, что на сегодня в Сумской области заявок от ОСМД мы собрали уже почти на 80 млн грн, то 56 млн грн область получит привлеченных средств».

«Я даю поручение Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации начать работу по разработке областной программы по энергоэффективности многоквартирных домов. - сообщил Василий Хома. - Наша совместная работа будет способствовать не только привлечению инвестиционных средств в область, но и развития местной строительной отрасли, бизнеса по производству строительных материалов, созданию новых рабочих мест».

Справка

Фонд энергоэффективности - единственное в Украине государственное учреждение, созданное Правительством Украины с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе.

Фонд энергоэффективности оказывает поддержку объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) для внедрения энергоэффективных мероприятий путем предоставления грантов и внедрение комплексных технических решений с учетом лучших европейских практик по термомодернизации зданий.

Деятельность Фонда финансируется за счет средств Госбюджета Украины, финансовой поддержке ЕС и правительства Германии. Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией - IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).