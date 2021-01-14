Сумская лучница показала тренировку сборной Украины (видео) Сумчанка Полина Родионова сейчас находится на сборах в Турции.

В Фейсбуке она опубликовала виде тренировки сборной.

«Стрельба из лука - это, как минимум, красиво!

Вы тоже так считаете?», - написала она.