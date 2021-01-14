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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:583

Сумская лучница показала тренировку сборной Украины (видео)

Сумчанка Полина Родионова сейчас находится на сборах в Турции.

В Фейсбуке она опубликовала виде тренировки сборной. 

«Стрельба из лука - это, как минимум, красиво!

Вы тоже так считаете?», - написала она.

Спорт
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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