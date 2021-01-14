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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:4812

Сумчанам, обогревающим дома при помощи электричества, предлагают субсидию

В связи с тем, что на электроэнергию были установлены единые фиксированные цены, с 1 января текущего года домохозяйства, которые используют электроэнергию для индивидуального отопления и нуждаются в социальной поддержке, имеют возможность обратиться за назначением жилищной субсидии.

Если домохозяйство в установленном порядке отключено от централизованного отопления (теплоснабжения) и для обогрева помещения используются бытовые электроприборы, для расчета жилищных субсидий в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления (30 кВт-час на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период).

Указанные расчеты производятся на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства и акта обследования состояния внешне- и внутридомовых электросетей на их соответствие требованиям нормативно-правовых актов, проведенных организациями, осуществляющими обслуживание таких сетей.

Напоминаем, что в связи с продолжением карантина прием документов от граждан осуществляется в дистанционном режиме.

Заявление и декларацию для назначения субсидии можно направить почтовым отправлением в адрес департамента социальной защиты населения Сумского городского совета (ул. Харьковская, 35, г. Сумы, 40035) или оставить в специальном ящике, который расположен при входе в админздание департамента (ул. Харьковская, 35), соблюдая при этом меры безопасности.

При возникновении вопросов при заполнении соответствующих документов следует воспользоваться образцами по ссылке https://dszn.sumy.ua/blanki-zayav-ta-deklaratsij/.

За более подробной информацией можно обратиться по многоканальному телефону: 788-888, а также по телефонам для консультаций: 787-120, 787-122, 787-123, 050 407-81-99.

Общество
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