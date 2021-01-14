В Сумах на Прокофьева украли кабеля интернет-провайдеров Сегодня, 22 января, жители ул. Прокофьева остались без интернета и кабельного ТВ.

Им пришло сообщение, что повреждены и украдены кабеля из канализации. Это касается домов четной стороны – от 2-го до 50-го.