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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 44932 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 22 января в Сумской области 44932 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 123 человек (Бурынский р-н - 2, Глухов - 2, Глуховский р-н - 2, Конотоп – 27, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н – 13, Недригайловский р н - 3, Ахтырка - 1, Ахтырский р-н - 3, Путивльский р-н - 7, Ромны - 4, Сумы - 51, Сумской р-н - 6, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 600 летальных случая, из них за минувшие сутки - 10 (Белопольский р-н - 1, Конотоп - 2, Сумы - 7).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 40759 человек, из них за минувшие сутки - 317 (Белопольский р-н – 13, Бурынский р-н - 1, Глухов - 6, Глуховский р-н - 2, Краснопольский р-н - 24 Кролевецкий р-н - 3, Недригайловский р-н – 17, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 17, Ромны - 3, Роменский р-н - 3, Сумы - 200, Сумской р-н – 19, Шостка - 8 ).

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