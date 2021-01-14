Фото ветряка с Сумщины в ТОП-5 лучших фото Украины Конкурс «Вики любит памятники / Wiki Loves Monuments Ukraine» определило победителей.

Четвертое место украинской части крупнейшего в мире фотоконкурса «Вики любит памятники» 2020 года заняло фото ветряка из села Кудрявое Ахтырского района Сумской области, который находится в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово.

Это лучшее фото Киева. Автором фотографии является Руслан Грибюк, лицензия CC BY-SA 4.0

Всего в этом году на конкурс было послано рекордные 47 000 фотографий и видео памятников культуры Украины. В течение сентября свои работы подали 550 авторов. По количеству фото Украина заняла первое место среди 50 стран-участниц.