Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения С 25 января в Украине перестает действовать «локдаун». В связи с этим начинает действовать адаптивный карантин

Что разрешат?

После январского «локдауна» Украина возвращается в «оранжевую» зону. Поэтому будет разрешена работу непродовольственных магазинов и рынков, торговых центров.

Кафе и рестораны смогут работать с 7:00 до 22:00. Там будут действовать карантин: размещение посетителей на расстоянии не менее, чем 2 метра между местами для сидения за соседними столиками, не более 4 взрослых за столом.

Могут работать кинотеатры и театры, спортзалы и фитнес-центры, музеи, выставки, галереи.

Что запретят?

Не позволят деятельности учреждений, предоставляющих услуги размещения (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги).

Также развлекательные заведения, дискотеки, массовые мероприятия (более 20 человек) остаются под запретом.

Очное посещения школ

В МОН настаивают, что нужно вернуть младших школьников (1-4 классы) к полноформатному обучению. Впрочем, в Минздраве с этим не согласны.

Работа транспорта

Общественный транспорт продолжит свою работу. Карантинными ограничениями в транспорте остаются: масочный режим и заполненность в соответствии с количеством мест для сидения. Метро и дальше будет работать, пишет РБК-Украина.