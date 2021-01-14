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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 123 новых случая заболевания COVID-19

На утро 22 января в Сумской области подтверждено уже 44932 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За четверг зафиксировано 123 новых случая…

В Украине - 5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1900 человек; летальных случаев - 163; выздоровели - 14239 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23410, методом ИФА - 20183).

За все время пандемии в Украине заболело - 1182969 человек; выздоровели - 928 969 человек; летальных исходов - 21 662; проведения ПЦР-тестов - 6057828.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 507 случаев;

- Винницкая область - 162 случая;

- Волынская область - 135 случаев;

- Днепропетровская область - 414 случаев;

- Донецкая область - 266 случаев;

- Житомирская область - 152 случая;

- Закарпатская область - 142 случая;

- Запорожская область - 350 случаев;

- Ивано-Франковская область - 226 случаев;

- Киевская область - 313 случаев;

- Кировоградская область - 28 случаев;

- Луганская область - 67 случаев;

- Львовская область - 370 случаев;

- Николаевская область - 275 случаев;

- Одесская область - 287 случаев;

- Полтавская область - 192 случая;

- Ривненская область - 160 случаев;

- Сумская область - 123 случая;

- Тернопольская область - 113 случаев;

- Харьковская область - 300 случаев;

- Херсонская область - 81 случай;

- Хмельницкая область - 134 случая;

- Черкасская область - 195 случаев;

- Черновицкая область - 217 случаев;

- Черниговская область - 139 случаев.

Общество
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