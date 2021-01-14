На Сумщине 123 новых случая заболевания COVID-19

За четверг зафиксировано 123 новых случая…
В Украине - 5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1900 человек; летальных случаев - 163; выздоровели - 14239 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23410, методом ИФА - 20183).
За все время пандемии в Украине заболело - 1182969 человек; выздоровели - 928 969 человек; летальных исходов - 21 662; проведения ПЦР-тестов - 6057828.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 507 случаев;
- Винницкая область - 162 случая;
- Волынская область - 135 случаев;
- Днепропетровская область - 414 случаев;
- Донецкая область - 266 случаев;
- Житомирская область - 152 случая;
- Закарпатская область - 142 случая;
- Запорожская область - 350 случаев;
- Ивано-Франковская область - 226 случаев;
- Киевская область - 313 случаев;
- Кировоградская область - 28 случаев;
- Луганская область - 67 случаев;
- Львовская область - 370 случаев;
- Николаевская область - 275 случаев;
- Одесская область - 287 случаев;
- Полтавская область - 192 случая;
- Ривненская область - 160 случаев;
- Сумская область - 123 случая;
- Тернопольская область - 113 случаев;
- Харьковская область - 300 случаев;
- Херсонская область - 81 случай;
- Хмельницкая область - 134 случая;
- Черкасская область - 195 случаев;
- Черновицкая область - 217 случаев;
- Черниговская область - 139 случаев.