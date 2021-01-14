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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:14196

Депутат горсовета предлагает выставить на торги проведение Нового года в Сумах

Депутат Сумского горсовета Ирина Дяденко подвела итоги своего опроса о Новогодних Сумах.

«Заранее извиняюсь за долю цинизма моего сообщения.

На площади Независимости демонтируют новогодние украшения. Поэтому имею возможность «оцифровать» эмоции респондентов опроса «Новогодние Сумы» и предложить другой формат организации, по меньшей мере, новогодних и Рождественских праздников в городе Сумы.

Итак, я спросила сумчан и гостей города о том, какие эмоции вызвали у них новогодние Сумы. Я намеренно не детализировала вопросы, не разбирала его от мусора до лампочек, так мерила именно настроение - его наличие или его отсутствие.

Итак итоги

Форму опроса просмотрели 340 пользователей. Оказались лояльными к опросу - 227, что составляет 67%. Таким образом уже на старте 33% потенциальных респондентов не заинтересовались этим опросом.

Идем дальше. На вопрос ответили 227 человек. Сумы порадовали 19-х из них (8,3%), огорчили 140 (61,1%), а еще 70-х новогодние Сумы оставили равнодушными (30,6%).

Как ни крути - результат не радостный.

Инфографика дает нам итоги по регионам Украины, и странами мира, где Сумы известные.

Конечно, причинами плохого настроения людей во время праздников стали и карантин, и дождь, и личные проблемы, но... Сумы не добавили своим жителям положительной энергии, которую люди обычно ожидают от праздников как это сделал Тростянец!!!

А теперь внимание. Я буду циничной.

Перед вами Распоряжение городского головы об организации празднования Нового года https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rozporiadgennia/2020/12/327-R-04-12.docx&embedded=true.

Основными его исполнителями уже много лет остаются коммунальные предприятия «Спецкомбинат», которое занимается городскими кладбищами и погребальными процессиями, и «Горсвет», на которое возлагается задания визуализации праздничного настроения.

Я уверена, что ни на одном предприятии нет должности креативного директора, или Event маркетинг специалиста. Что требовать от непрофильных структур, когда даже профильные не добавили процессу успеха? Риторика.

Итак, мое предложение достаточно просто - выставить на торги организацию и проведение Новогодних и Рождественских праздников в городе Сумы. Я думаю, что у нас в изобилии успешных Event и PR агентств.

Если мы действительно хотим, чтобы Сумы стали интересными, современными, авангардными и модными, нет таких и привлечь к делу», - написала она в Фейсбуке.

Досуг
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