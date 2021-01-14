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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах начали делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19

Сегодня, 21 января, в Центре первичной медико-санитарной помощи №2 начали делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19.

По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, всего на Сумщине такие должны получить 45 учреждений первичного звена, пишет Суспільне.

Всего на заведение получили 125 тестов. По состоянию на 11:00 утра сделали тест одному больному, он оказался отрицательным. Результат был готов в течение 15 минут. Также, кроме негативного результата, может быть положительный или сомнительный.

«При выявлении положительного быстрого теста на антигены Sars-Cov-2, больные обязательно подлежат обследованию на РНК Sars-Cov-2 методом ПЦР. При наличии острой респираторной болезни, вызванной Sars-Cov-2 или если случай подозрительный, а цитотест отрицательный, то все равно проводим мазок на ПЦР», - рассказывает терапевт центра первичной медико-санитарной помощи №2 Елена Шульга.

Экспресс-тесты на антиген к COVID-19 проводят:

- людям с подозрением на COVID-19;

- людям с симптомами других ОРВИ;

- с признаками пневмонии;

- пациентам, подлежащим плановой госпитализации;

- лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19.

Из почти 7,5 тыс. экспресс-тестов, которые поступили в область, половину распределили по учреждениям первичного звена. Остальные пока находится на складе областного центра инфекционных болезней. Туда посторонних не пускают, потому склад расположен в так называемой «грязной» зоне - здании, где лечат пациентов с COVID-19.

«Если мы раньше определяли только антитела, то сейчас определяется антиген, то есть сам возбудитель. Эти быстрые тесты эффективны в первые дни заболевания, даже за один два дня до появления первых признаков. То есть эти тесты эффективно использовать для контактных лиц. Эти тесты с практической точки зрения для нас более ценны, поскольку мы можем сразу при появлении признаков заболевания установить диагноз», - рассказывает медицинский директор областного центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И. Красовицкого Ирина Троцкая.

По информации заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, через неделю на Сумщине ожидают еще почти 50 тыс. экспресс-тестов.

Общество
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