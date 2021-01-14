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Арабатская Стрелка: как организовать зимний отдых

Отдых на Арабатской Стрелке зимой в последние годы набирает популярность. И именно этот курортный регион от других рекреаций на азовском побережье отличается наличием круглогодично работающих термальных источников.

Некоторые туристы уже испытали захватывающие ощущения от купания в горячем водоеме в холодное время года, а кто-то только планирует это сделать, но не знает с чего начать. Эксперты проекта Арабатка.UA рассказали обо всем, что нужно знать для организации отдыха на Арабатской Стрелке зимой. 

Для многих отдыхающих зимняя Арабатская коса пока в диковинку. Основная причина, по которой она востребована даже в холодное время года, – это горячие источники с минеральной радоновой водой. Они доступны весь год и благодаря температурному режиму воды купаться в них можно практически в любую погоду. 

Но, кроме противопоказаний к купанию в источниках, есть еще много нюансов, о которых стоит осведомиться заранее, особенно, если собираетесь зимой провести на Арабатской косе несколько дней. 

Где находятся термальные источники Арабатской Стрелки, и что собой представляют

На Арабатке зимой можно отдохнуть на источнике в Счастливцево, расположенном на южной окраине села, и на горячем озере за Стрелковым, работающем в составе комплекса «Арабатские Термы».

В Счастливцево отдыхающих ждет вырытый в земле «бассейн», наполненный горячей минеральной водой. Все удобства на прилегающей к нему территории сводятся к биотуалету с соответствующими ароматами, нескольким скамейкам и импровизированным перегородкам для переодевания. Рядом находится медицинский центр доктора Козявкина, который в эксплуатацию в настоящее время так и не введен в эксплуатацию.

Термальный источник в составе комплекса «Арабатские Термы» - это купель с лестницами для входа в воду, окруженная деревянным парапетом, на котором обустроены зоны отдыха с шезлонгами. Рядом имеются чистые туалеты, теплые раздевалки, есть шкафчики для хранения вещей. 

Совет: всем, кому важен комфорт, для посещения зимой стоит предпочесть источник в Стрелковом. Здесь есть удобные места для переодевания, можно оставить личные вещи в надежном месте, а по чистому деревянному помосту ходить гораздо приятнее, чем по песку, налипающему на мокрые ноги и обувь.

Что нужно знать о купании в термальном источнике

Термальные источники часто посещают не только для развлечения, но и с целью оздоровления. Их хлоридно-натриевая высокоминерализованная вода, насыщенная йодом, бромом, ортоборной кислотой оказывает лечебное действие на разные системы и органы человека. Но для достижения желаемого эффекта нужно знать и придерживаться некоторых правил, иначе можно получить обратный результат. Особенно стоит отметить, что согласно последним данным анализа воды, в источниках содержится радиоактивный газ - радон в средней дозировке.

Так, категорически запрещается принимать термальные ванны людям с инфекционными и хроническими заболеваниями в острой фазе, при онкологических заболеваниях и в постоперационные периоды, при сильном болевом синдроме и во время беременности. Аккуратно следует отнестись к купанию детей до 6 лет: в этом возрасте рекомендуется просто окунаться или сократить пребывание в воде до нескольких минут.

Пребывание в горячем минеральном источнике лучше разбить на несколько заходов по 15-20 минут каждый.  Продолжительность нахождения в воде зависит от общего состояния здоровья и от температуры воды, которая в арабатских термальных озерах зимой, в зависимости от внешних погодных условий, составляет около +37-45⁰С. 

Совет: собираясь на горячий источник, не забудьте взять несколько натуральных хлопковых полотенец, защитную шапочку для головы – волосы мочить не стоит, халат, удобные тапочки или шлепанцы, комплект сменной одежды при необходимости. Если приехали на один день, запаситесь чаем в термосе и перекусом.

Как выбрать жилье

Большинство отелей и баз отдыха на Арабатской Стрелке зимой не работают, но круглогодичных объектов все же хватает. Тем, кто планирует пробыть на косе несколько дней и ищет подходящий вариант нужно учесть некоторые особенности:

  • • способ обогрева номеров – централизованное отопление или кондиционер.  Если за окном плюсовая температура и нет ветра, кондиционера, возможно, хватит. Но если термометр показывает ниже нуля этого явно будет не достаточно;

  • • возможность организации питания – в кафе на территории, самостоятельное приготовление еды на общей кухне или в номере и т.д. Многие базы отдыха зимой предлагают питаться в их собственном кафе или столовой. Для недолговременной поездки это самый удобный вариант. В противном случае нужно поинтересоваться, есть ли условия для самостоятельной готовки;

  • • дополнительные услуги и развлечения. Если для вас это важно, выясните данный вопрос заранее по телефону. Под услугами может подразумеваться наличие сауны, бильярда, бара в рамках отеля.

Чем еще можно заняться

Кроме купания в горячих источниках на Арабатской Стрелке даже зимой можно найти другие интересные занятия.

Так, например, местные локации создадут отличный фон для красивых фотосессий. Несколько фото в купальнике найдется у каждого, а вот кадры на фоне безлюдного пляжа или замёрзшего моря - редкость. Если захочется еще более оригинальных снимков, стоит отправиться на Розовое озеро, расположенное со стороны залива Сиваш в начале Арабатской косы.

Любителей рыбалки зимняя Арабатка порадует отсутствием отдыхающих на пляжах. В таких условиях практически на любом участке косы можно рыбачить с берега, а если море замерзнет – со льда. Согласно отзывам опытных рыбаков зимой неплохо клюет бычек.

А для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и привести мысли в порядок с помощью медитативных прогулок, Арабатская Стрелка зимой станет одним из лучших мест.

Досуг
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