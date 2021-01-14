Юлия Джима завоевала «серебро» на Кубке мира Выпускница СумГУ принесла первую медаль сборной Украины в этом сезоне Кубка мира по биатлону.

Старт седьмого этапа Кубка мира украинские болельщики ждали с настороженностью. Накануне главный тренер команды Юрай Санитра предупредил, что подготовка команды на этой неделе не будет нацелена на результат именно в итальянском Антхольце, а строится с прицелом на чемпионат мира. Поэтому единственной надеждой украинок в индивидуальной гонке была точная стрельба, пишет biathlon.com.ua.

Однако на таком тяжелом высокогорном стрельбище нули порой творят чудеса, что и подтвердил этот старт! Юлия Джима стала единственной биатлонисткой из 95-ти стартовавших, закрывшей все мишени в этой гонке и, показав в очередной раз лучшую в команде и довольно неплохую в целом скорость первой из украинцев в этом сезоне поднялась на подиум гонки Кубка мира! Особенно стоит отметить последний круг, когда стало ясно, что украинка может претендовать на призовое место, она включила максимальные обороты, показала по чистому ходу на этом отрезке результат в топ-15 и никому не отдала второе место!

Браво, Юля!

Опередить Джиму сумела лишь вышедшая в нынешнем сезоне на качественно новый уровень Лиза Тереза Хаузер. В масс-старте Оберхофа австрийскую биатлонистку подстерегала неудача, когда падение на последнем круге помешало ей продлить подиумную серию. Но в первой же гонке в Антхольце Хаухер с лихвой компенсировала ту неудачу! С одним промахом австрийка оказалась вне конкуренции в индивидуалке, опередив на 44 Джиму и чуть более чем на минуту француженку Анаис Шевалье-Буше!

Очень достойная гонка удалась Елене Пидгрушной и сумчанке Вале Семеренко. Обе девушки до последнего рубежа претендовали на топ-десятку, однако промахи на стойке, к сожалению, отодвинули их на 16-е и 28-е места соответственно. В случае с Пидгрушной это еще и цена места в воскресном масс-старте – сейчас Лена является первой запасной по списку топ-5 на этапе.

К слову, Семеренко и Пидгрушная показали практически одинаковую скорость в гонке, с той лишь разницей, что последний круг у Вали получился очень тяжелый, на котором она проиграла десять позиций, а Лена, напротив, сумела ускориться. Впрочем, у капитана команды была другая сложность – скорострельность: по этому показателю украинка одна из наиболее медленных стрелков в гонке. Но компенсировалось более высоким процентом попаданий – всего один промах против двух у Вали.

Для Дарьи Блашко это был первый в карьере старт на стадионе в Антхольце и, очевидно, адаптация к высоте у молодой спортсменки проходит непросто. Даша и в скорости выглядела неубедительно, а промахи пятыми выстрелами – как раз следствие недостатка дыхания на рубежах. В итоге с тремя минутами штрафа Блашко показала 57-й результат.

Примечательно, что и лидеры Кубка мира испытание высотой не выдержали. Из тройки лидеров тотала лучшей стала Тирил Экхофф, которая с четырьмя минутами штрафа стала 18-й. Марте Олсбю Ройселанд с теми же четырьмя штрафами финишировала 31-й, и разрыв между двумя норвежками в общем зачете сократился до шести баллов! Третьей по-прежнему идет шведка Ханна Эберг, отставая от Олсбю на 27 очков. Юлия Джима, продолжающая занимать наиболее высокое место среди украинок, вошла в топ-25 и заработала место в масс-старте!

Успешный старт позволил нашей женской команде закрепиться на восьмой позиции в Кубке наций. Лидировать здесь продолжают биатлонистки Швеции.

На таком подъеме от сегодняшних результатов ожидание следующих стартов будет более приятным! Завтра в Антхольце на дистанцию индивидуальной гонки выйдут мужчины, а участники Кубка IBU в Арбере пробегут спринты у мужчин и женщин.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлия Джима (0+0+0+0) +43,7

3. Анаис Шевалье-Буше (0+0+0+1) +1:04,0

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16. Елена Пидгрушная (0+0+0+1) +2:49,6

28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8

57. Дарья Блашко (1+1+0+1) +5:56,8