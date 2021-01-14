В Украине вакцинация от COVID-19 стартует в середине февраля

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в Telegram.

По словам Степанова, ожидается, что в Украине будет 910 тысяч доз вакцин, в частности 210 тысяч доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев: врачей, медиков, стариков в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС. Второй этап планируется начать в конце марта – он будет включать вакцинацию 2,5 млн украинцев.