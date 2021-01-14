Сумские борцы завоевали две медали на чемпион6ате Украины В Харькове завершился чемпионат Украины по вольной борьбе.

Сумские борцы завоевали на турнире две медали. Касум Касумов в весовой категории завоевал «серебро», а Виталий Жуков (79 кг) - «бронзу». Денис Спивак (125 кг) стал пятым, не выйдя на «бронзовый» финал из-за полученной травмы.