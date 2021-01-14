Полицейские Шостки поймали вора, который трижды обокрал гараж Вор пользовался отверстием в стенке металлического гаража, похищая из помещения понравившиеся вещи.

О краже из гаража в полицию Шостки сообщил 57-летний владелец. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его помещение и похитил оттуда металлические листы, колеса и щетки с мотоцикла, диски, а также электрической обогреватель. Общая сумма ущерба составила более 4000 гривен.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, наши оперативники установили подозреваемого, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Ему 44 года, он местный. Как выяснилось в ходе следствия, последний трижды проникал в этот гараж, похищая оттуда понравившиеся вещи».

По словам злоумышленника, он случайно обнаружил отверстие в стене металлического гаража, когда однажды вечером проходил через автокооператив. Через него проник внутрь и похитил оттуда металлические листы, которые на следующий день продал. Имея проблемы с деньгами, он еще дважды в разные дни наведывался в это помещение и забирал оттуда понравившиеся вещи.

Правоохранители уже нашли, изъяли и вернули владельцу часть похищенных вещей. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.