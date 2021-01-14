Экс-начальника Сумской исполнительной службы приговорили к 7 годам лишения свободы 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества - такой приговор по делу экс-начальника управления государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Черниговской области и экс-начальника Сумской исполнительной службы Сергею Пятнице вынес Нежинский горрайонный суд, пишет «Судебный репортер».

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки. До вступления приговора в законную силу у подсудимого есть мера пресечения - залог 106 тысяч гривен.

Напомним, Сергея П… задержали 29 сентября 2018 в Вертиевке Нежинского района сотрудники Службы безопасности Украины во время получения 35 000 гривен взятки. По информации спецслужбы, чиновник требовал от подчиненных процент от начисления вознаграждений.

По словам представителя управления Службы безопасности Украины в области Ярослава Молочка, «такса», которую должны были платить сотрудники, составляла 50 процентов от начисленной им суммы поощрений.

В суде чиновник свою вину не признал..