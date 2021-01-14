В Шостке на домашнего шпица напал бойцовский стаф Об этом часто жалуются жители Шостки в социальных сетях.

Шокирующий инцидент произошел недавно в микрорайоне Капсюль Шостки. В 18:30 мальчик вывел на выгул маленькую собачку породы шпиц. Неожиданно на животное из-за дерева выскочил пес бойцовской породы стаф терьер. Ребенок с трудом оттащил свою травмированную собачку, получив шок. Благо, мальчик помогли в ближайшей поликлинике и аптеке, а полицейские домчали ребенка с животным на спецавомобиле за 7 минут до закрытия ветаптеки, пишет Шостка.инфо.

Сейчас шпица, любимца микрорайона, которого покусал бойцовский пес, лечат. И не факт, что в следующий раз ситуация с выгулом больших собак без намордников не закончится еще трагичнее, ведь могут пострадать прохожие и дети.

О том, что произошло, в Фейсбук-группе «Четыре лапы» сообщает жительница города Алла Мелашенко, владелица пострадавшего шпица.