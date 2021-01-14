Сумские патрульные остановили водителя микроавтобуса с липовыми правами Патрульные обнаружили у водителя водительского удостоверения с признаками подделки.

Патрулируя переулок Академический, инспекторы остановили водителя автомобиля Volkswagen Transporter за нарушение ПДД. 30-летний водитель предоставил для проверки свое водительское удостоверение. Проверив его по имеющимся полицейскими базами данных, стражи порядка выяснили, что документ зарегистрирован на совсем другого человека. Объяснить, почему так, мужчина не мог.

Поэтому для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место остановки транспортного средства следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК.