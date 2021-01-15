В Шостке полицейские задержали серийного вора Преимущественно знакомясь на улице с гражданами, ранее судимый 36-летний шосткинец пользовался их гостеприимством для совершения краж из жилища новых товарищей.

Так, в один из вечеров подозреваемый познакомился на улице с 58-летним жителем Шостки, который пригласил его к себе домой. Новое знакомство мужчины отметили употреблением спиртного, после чего хозяин заснул. А вот гость воспользовался этой возможностью для совершения кражи мобильного телефона нового товарища.

Другой 49-летний шосткинец поплатился за знакомство на улице и гостеприимство потерей магнитофона, которого злоумышленник похитил из его квартиры. Однако пострадавший надлежащих выводов из этой ситуации не сделал и во время следующей встречи вновь пригласил его в свое жилище. На этот раз подозреваемый «положил глаз» на мобильный телефон другого гостя. Пока хозяин квартиры и владелец гаджета отвлеклись, злоумышленник прихватил чужой «мобильный» и убежал.

От воровства 36-летнего шосткинца пострадал и 44-летний строитель. Мужчина оставил свой велосипед в помещении, где делал ремонт, при этом не закрыв входную дверь на замок. Этим и воспользовался подозреваемый - украл двухколесник и в тот же день продал.

«Все похищенные у потерпевших вещи наши сотрудники разыскали, изъяли и вернули владельцам, - комментирует Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Самого же подозреваемый задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания».

В отношении мужчины в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы,, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.