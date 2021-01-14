На Сумщине вынесли приговор двум наркоторговцам За незаконный оборот наркотиков на 4 и 6 лет лишения свободы осуждены двое жителей г. Конотоп.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух местных жителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что двое жителей г. Конотоп, 41 и 34 лет, наладили схему сбыта психотропного вещества «амфетамин». В частности, старший из химических ингредиентов изготавливал наркотик, а младший его реализовывал заинтересованным лицам. В рамках уголовного производства задокументировано 4 факта реализации.

Во время проведения обысков в помещениях обоих мужчин 19 октября 2020 года обнаружено оборудование и ингредиенты для изготовления психотропного вещества, свертки с уже готовым к продаже амфетамином, а также наркотическое средство «каннабис» и 16400 грн наличными.

Обвиняемых признаны виновными в инкриминируемых преступлениях, решением суда 20 января старшего приговорили к 6 годам лишения свободы, младший проведет за решеткой 4 года. К обоим мужчинам применена конфискация всего имущества, кроме жилья. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта, а также их сбыт) УК Украины. Старший еще отвечал по ч. 3 ст. 311 (незаконное хранение прекурсоров) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.