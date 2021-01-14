На Сумщине немецкие инвесторы хотят заняться переработкой отходов Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома провел встречу с представителями ООО «Немецко-украинское предприятие «Braun Industrial Technology», которые представили свое предложение по инвестированию в систему обращения с отходами в громадах Сумщины, а именно - создание совместных предприятий для строительства и эксплуатации заводов по переработке отходов.

Инвестиционная программа предусматривает внедрение немецкого опыта и современных технологий в систему обращения с муниципальными отходами. В ходе встречи обсуждалась возможность налаживания сотрудничества с руководителями местных органов самоуправления в этом направлении.

Для финансирования совместного проекта предусмотрен целевой бюджет, который будет наполняться долевыми взносами участников. Объем инвестирования со стороны немецкого партнера составит 70%, а доля инвестирования от громад - 30%.

«Создание современного предприятия по переработке местных отходов по технологиям, полностью соответствуют требованиям экологических директив Европейского Союза и Украины, позволит улучшить экологическую ситуацию в территориальных громадах, повысить уровень экономической и энергетической независимости громад, обеспечить дополнительные поступления в бюджеты громад и создать 48 новых рабочих мест», - рассказал представитель немецкой компании Braun Industrial Technology (BIT GmbH) Игорь Трушенко.

Как заверил глава облгосадминистрации Василий Хома, предложение тщательно изучат в ближайшее время и пригласят инвесторов презентовать его во время встречи с главами территориальных громад.

Справка

Программа была разработана исключительно для территориальных громад Украины и предусматривает построение заводов, которые принимают и перерабатывают весь объем отходов громады, в том числе отходы, которые биологически разлагаются, а именно: пищевые и кулинарные отходы, образующиеся в домохозяйствах, на предприятиях общественного питания, розничной торговли и переработки пищевых продуктов; бумага, древесина, текстиль, кожа; активный ил очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод; садовые и парковые отходы; медицинские и ветеринарные отходы; сельскохозяйственные отходы; отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности.

В Сумской ОГА утверждают, что компания «BIT GmbH» реализовала более 350 проектов в области традиционной и альтернативной энергетики, как авторизованный партнер компаний «Siemens AG» и «EnBW AG» (Германия).