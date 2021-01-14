На Сумщине в колонию пытались передать наркотики

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, изъяла 5 граммов марихуаны, которые нашли в посылке, поступившей 39-летнему осужденному. Отправитель спрятал наркотики в коробочки из-под чая.
Обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.