В Сумах полицейские через полгода раскрыли кражу ноутбука из детсада Злоумышленник через незапертую на ключ дверь вошел в кабинет и украл оттуда ноутбук.

Летом за помощью к работникам сумской полиции обратилась сотрудница одного из дошкольных учебных заведений города. Женщина рассказала, что во время ее отсутствия в незапертый кабинет кто-то зашел и похитил оттуда ноутбук.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след ранее судимого за подобные преступления 36-летнего жителя г. Сумы. В содеянном он сознался и пояснил, что пошел на преступление с целью заработка. Похищенный ноутбук уже успел сдать в ломбард.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Следователи полиции уже доказали причастность мужчины более чем к 30 подобным преступлениям. Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.