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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:17172

Служба зайнятості Сумщини торік працевлаштувала 18 тисяч осіб

Попри кризові явища на ринку праці у 2020 році, служба зайнятості надає кваліфіковану допомогу безробітним громадянам Сумщини у пошуку роботи.

Минулого року, незважаючи на те, що у зв’язку з коронавірусом роботодавці заявили про заплановане масове вивільнення 8,9 тис. працівників, служба зайнятості працевлаштувала майже 18 тисяч безробітних громадян. При цьому, кожен шостий працевлаштований оперативно до надання статусу безробітного.

Директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний розповідає про ситуацію:

- Із загальної кількості попереджених про масове вивільнення 44% становили спеціалісти держуправління й оборони; 36% у сфері  охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; 7% - працівники освіти та 4% - працівники  сільського господарства, - говорить В.Підлісний. – Ми відверто констатуємо: пандемія внесла негативні корективи у нашу роботу. Скажімо, у 2020 році зменшилася кількість роботодавців, які співпрацювали з філіями та центрами зайнятості, різко скоротилася також кількість вакансій у базі даних філій та центрів зайнятості. Попри кризові явища на ринку праці, нам вдалося знайти роботу для колишніх безробітних. З 18 тисяч тих, кого вдалося працевлаштувати, 28% знайшли себе у сільському господарстві, 14% - у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонті; 12% - у переробній промисловості; 10% - у сфері держуправління й оборони.

За словами посадовця, фахівці служби зайнятості ретельно добирають кадри з метою їх працевлаштування на нові робочі місця з компенсацією витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Це, перш за все, особи, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та громадяни, які працевлаштовані суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності.

Як відзначає В.Підлісний, служба зайнятості постійно працює над тим, аби безробітні отримували одноразову виплату допомоги по безробіттю та започаткували власну справу, забезпечує тимчасову зайнятість громадян,  знаходить для бажаючих роботи тимчасового характеру. Найбільш поширені види громадських робіт - впорядкування місць поховання, меморіалів захисників Вітчизни, інформування населення по субсидіях, будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери, екологічний захист навколишнього середовища, роботи із надання допомоги учасникам АТО та їх сім’ям.

Общество Загальнообов’язкове державне страхування
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