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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:15242

В Бурыни пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

20 января в 12:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Парижской Коммуны в г. Бурынь.

О пожаре сообщил хозяин. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, мужчина пытался укротить пламя самостоятельно. Поняв, что это ему не под силу, после этого вызвал спасателей. По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 8 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 12:24 возгорание локализовали, а в 14:25 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Общество
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