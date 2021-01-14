Кролевецкая больница получила кислородные концентраторы от UNICEF В рамках борьбы с пандемией заболеваемости коронавирусной инфекцией СОVID-19 сегодня, 21 января, Кролевецкая больница получила от детского фонда ООН UNICEF 4 кислородных концентраторы.

Спасибо за оказанную благотворительную помощь, поддержку учреждений здравоохранения Украины и самое главное - это забота о здоровье граждан, гооврится в сообщении на странице больницы в Фейсбуке.