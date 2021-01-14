Українському Шаляпіну з Сумщини - 127 Івана Стешенка часто називають українським Шаляпіним. І цілком виправдано, бо там, де він виступав, концертні зали були переповнені, а виконання головної партії в опері «Борис Годунов» нічим не поступалося Шаляпіну.

Він був блискучим інтерпретатором української музики, зокрема — народних пісень і романсів М. Лисенка, Я. Степового, К. Стеценка.

Проте, далеко не всім відомо, що Іван Никифорович народився на Сумщині - в місті Лебедині (21 січня 1894 року). Про це свідчить запис у метричній книжці Троїцького храму, актовий запис № 3 з датою народження, хрещення та прізвищами хрещених батьків. Його батько – Никифор Андрійович був в Лебедині заможним купцем, мав 2 крамниці. Співав у церковному хорі, мав чудовий бас-профундо. Мати – Ганна Федорівна – також співала, але більше любила слухати українські народні пісні.

Будинок, у якому народився відомий на весь світ оперний співак зберігся до цього часу й знаходиться на вулиці Петропавлівській, 24 (колишня Піонерська). Будинок – одноповерховий, дерев’яний з цегляним фундаментом, на 2 ходи, споруджений у 1870 році. Складається з 6 кімнат загальною площею 129 кв.м.

Саме, у цьому будинку народився і провів дитячі роки Стешенко Іван Никифорович (1894-1937) – український оперний співак (баритональний бас). Тут відкрився його талант.

Шестирічним хлопчиком Іван почав співати в церковному хорі місцевого Успенського собору. На кришталево чистий дискант обдарованого хлопчика одразу звернули увагу хоровий регент О.І. Пінчук та граф В.О. Капніст. Завдяки своїм вокальним даним він згодом став солістом церковного хору с. Михайлівка поблизу Лебедина (резиденція графа Капніста).

Після вікової мутації голосового апарату у Івана сформувався баритональний бас. Графська родина Капністів допомогла талановитому юнакові вступити до Сумського реального училища. Згодом Стешенко співав у хорі сумського цукрозаводчика й мецената П.І. Харитоненка.

Перше міжнародне визнання Іван Стешенко здобув у 20-річому віці, коли виборов першу премію на міжнародному конкурсі молодих співаків у Пармі (Італія, 1914 р.). В 1914-17 навчався вокалу й гастролював в оперних театрах Італії. В 1917-21 рр. був солістом Київського оперного театру (бас-контанто). Протягом 1921-31 співав в оперних театрах Польщі, Франції, Німеччини, Англії, інших країнах.

В 1929 році Іван Никифорович з тріумфом виступав в Америці. Цього ж року, від американського народу в знак всенародного визнання і любові до його власника йому була видана так звана «картка довіри». Наявність такого документу – було дуже рідкісним явищем в американському суспільстві, а тим паче, для іноземців.

В 1931 кар’єра продовжилася у Харківському театрі опери та балету, а в 1934-37 – Харківської філармонії. Стешенко співав оперні партії на восьми мовах, а концертний репертуар – на одинадцяти мовах.

Помер Іван Стешенко в 1937 році на 43-му році життя. Похований на кладовищі Донського монастиря м. Москви.

19 квітня 1996 року в Лебедині,на будинку, де народився Стешенко, була встановлена гранітна дошка (0,6 х 0,4 м) з меморіальним написом (автор тексту В.Г. Дудченко, виготовлено граверами Сумської приватної фірми «Пролісок»).

Текст на меморіальній дошці: «У цьому будинку народився і жив український оперний артист із світовим іменем Стешенко Іван Никифорович 1894-1937» (напис – вигравіруване тло). Справа вгорі – вигравіруваний портрет І.Н.Стешенка. Матеріал – червоний полірований граніт. Справа внизу дошка пошкоджена (відбито ріг).

У наш час будинок використовується як житловий.

Лебединський художній музей