Сумские копы остановили пьяного водителя, который чуть не наехал на пешеходов и предлагал взятку (видео) Сообщение о водителе автомобиля Daewoo Lanos, который едва не сбил заявителя и других пешеходов, патрульные получили вечером.

Через несколько минут транспортное средство инспекторы обнаружили и остановили на проспекте Михаила Лушпы.

Подойдя к автомобилю, в салоне стражи порядка обнаружили двух мужчин. Однако водитель пересел с водительского сиденья на пассажирское. Он уверял, что никто из них не управлял автомобилем, а транспортное средство ехало само. Благодаря очевидцам происшествия, патрульные установили водителя. А через несколько минут общения, 27-летний мужчина и сам это подтвердил. Он имел признаки алкогольного опьянения. Гражданин решил, что может избежать ответственности, предложив патрульным неправомерную выгоду. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение взятки он не реагировал. Поэтому на место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Пройти освидетельствование на месте он категорически отказался. Зато захотел проехать в учреждение здравоохранения, где сдал биологические вещества.

На днях патрульные получили заключение врачей, который подтвердил пребывание водителя в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка разыскали мужчину и составили на него административный материал по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 УК.