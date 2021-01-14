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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:26196

Растрата имущества Госрезерва на Сумщине: подозреваемому продлили домашний арест

Высший антикоррупционный суд продлил до 21 марта ночной домашний арест исполняющего обязанности директора филиала «Хлебная база» государственного предприятия «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» Государственного агентства резерва Украины в Сумской области Олега Краснокутского, которого НАБУ и САП подозревают в завладении имуществом.

Такое решение 20 января принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«20 января следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил исполняющему обязанности директора филиала «Хлебная база» государственного предприятия «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» Государственного агентства резерва Украины в Сумской области срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Без разрешения подозреваемому запрещено покидать жилье с 22:00 до 06:00», – информируют в суде.

Как известно, Краснокутского отправили под круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, в ноябре и.о. директора филиала Госрезерва, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 тонами зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

В то же время 18-19 ноября детективы НАБУ приняли неотложные следственные мероприятия, и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, НАБУ сообщило о том, что была попытка завладеть имуществом Госрезерва на 2,8 млн грн. Позже НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю филиала Госрезерва.

 
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