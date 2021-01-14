Сумские биатлонистки провалили старт на кубке IBU Но в активе украинок есть медаль.

Автором громкого достижения стала Екатерина Бех, великолепно проведшая короткую индивидуальную гонку в Арбере. Для Кати четыре рубежа с одним промахом – блестящий показатель, что вместе со скоростью украинки обещало очень высокий результат. И, несмотря на то, что график украинки был ориентиром практически для всех соперниц, на дистанции Бех выглядела очень здорово, и после финиша всех участниц ее время так и осталось в призовой тройке! До сегодняшнего дня лучшим результатом Бех в гонках Кубка IBU было 11-е место в масс-старте-60 в прошлогоднем Риднау-валь-Риданна. И вот – новый личный ориентир! Браво, Катя!

Обойти украинку на финише сумели лишь чисто стрелявшая австрийка Тамара Штафнер, а также немецкая биатлониста Анна Вайдель, отставшая с одним промахом от времени победительницы на 12 секунд, пишет biathlon.com.ua.

Оптимизма и радости в этой гонке добавили украинским болельщикам первые заработанные кубковые очки на взрослом международном уровне 18-летней представительницы Львовской области Юлии Городной! Для Юли, известной хорошими снайперскими качествами, индивидуальная гонка – удобный формат, потому неудивительно, что именно здесь Городна обновила (и намного!) свой личный рекорд в Кубке IBU. У Юли, как и у Бех, в короткой индивидуалке всего одна «короткая минута штрафа» - и 25-е место на финише. Снова отметим скорострельность юной украинки, показавшей в этом компоненте четвертый результат в гонке.

Первые кубковые очки сезона набрала также Надежда Белкина, для которой начало января сложилось очень сложно из-за различных проблем со здоровьем. Вряд ли сегодня мы увидели на трассе Надю в ее лучшем состоянии, но в этой гонке Белкина была уже той спортсменкой, которая способна усилить команду. В индивидуальной гонке у нее третий результат среди украинок и 31-е общее время в итоговом протоколе.

К сожалению, продолжила серию не самых выразительных личных стартов в сезоне уроженка Сум Анастасия Меркушина. Хотя по воскресному эстафетному этапу казалось, что Настя должна была обрести уверенность, по крайней мере на уровне Кубка IBU. Но пока уверенность проявилась лишь в вернувшейся скорострельности, а вот точности Насте по-прежнему не хватает: четыре промаха – критично для гонки формата индивидуалки, и как итог – 34-й результат.

Без кубковых очков сегодня остались Оксана Москаленко и глуховчанка Анна Кривонос, между которыми на финише оказалась незаметная 0,1 секунды. Соответственно, финишировали они по-соседству на 51-м и 52-м местах соответственно. Но если для Оксаны это – новое личное достижение на взрослом уровне, то Аня в сравнении с результатами предыдущей недели.

Шанс исправиться и у Кривонос, и у остальных наших спортсменов будет уже в ближайшую пятницу, когда на втором этапе Кубка IBU в Арбере пройдут спринты у мужчин и женщин.

Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Тамара Штайнер (0+0+0+0) 36:56,8

2. Анна Вайдель (0+0+0+ +12,3

3. Екатерина Бех (0+1+0+0) +38,5

...

25. Юлия Городна (1+0+0+0) +2:35,6

31. Надежда Белкина (1+1+0+0) +2:51,6

34. Анастасия Меркушина (2+0+1+1) +3:12,8

51. Оксана Москаленко (1+1+0+0) +4:31,0

52. Анна Кривонос (0+2+0+1) +4:31,1