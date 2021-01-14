По данным следствия, указанный правоохранитель требовал 15 тыс. грн от местного жителя, в отношении которого получил запрос по линии Интерпол об установлении его местонахождения. За указанную сумму полицейский обещал не сообщать известную ему информацию о местонахождении разыскиваемого.
Сегодня, 20 января, правоохранители задержали участкового офицера полиции после получения 10 тыс. грн. До этого задержанный уже получил часть неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн. В настоящее время полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Противоправную деятельность прекращено совместно с Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, и Сумским управлением внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Нацполиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.