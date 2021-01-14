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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10424

На Сумщине задержали участкового, который получил 15 тыс. грн взятки

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды старшим участковым офицером полиции сектора превенции Ямпольского отделения полиции (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный правоохранитель требовал 15 тыс. грн от местного жителя, в отношении которого получил запрос по линии Интерпол об установлении его местонахождения. За указанную сумму полицейский обещал не сообщать известную ему информацию о местонахождении разыскиваемого.

Сегодня, 20 января, правоохранители задержали участкового офицера полиции после получения 10 тыс. грн. До этого задержанный уже получил часть неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн. В настоящее время полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Противоправную деятельность прекращено совместно с Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, и Сумским управлением внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Нацполиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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