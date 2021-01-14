На Сумщине дали 6 лет виновнику ДТП с двумя погибшими Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении водителя, который совершил смертельное ДТП с двумя погибшими.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 4 ноября 2020 года около 3.00 в г. Ворожба Белопольского района управлял автомобилем «ВАЗ - 2101». Приблизившись к магазину, где в это время стоял автомобиль «ГАЗель», при выборе в установленных пределах безопасной скорости движения не учел дорожную обстановку и перед началом объезда помехи не убедился, что указанный маневр безопасен, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель». В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля «ВАЗ - 2101» погибли. Еще один пассажир получил телесные повреждения.

По приговору суда 20 января обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.