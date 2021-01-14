У Сумах відбудеться онлайн круглий стіл «Доступні Суми: як зробити місто безбар'єрним?» 21 січня об 11.00 відбудеться онлайн-круглий стіл "Доступні Суми: як зробити місто безбар'єрним?».

Його організовує ГО "Бюро правничих комунікацій", представники якої разом з громадськими організаціями, що займаються захистом прав людей з інвалідністю, проводили протягом 2020 року обстеження вулиць, зупинок громадського транспорту, переходів, зон відпочинку, аптек, продуктових магазинів, інших закладів на предмет їхньої доступності для маломобільних груп громадян.

Під час круглого столу будуть презентовані підсумкові результати цих моніторингів. Ми хочемо проінформувати представників новообраного депутатського корпусу про основні проблеми, пов'язані з доступністю міста для маломобільних груп громадян, озвучити пропозиції громадськості щодо подолання бар'єрів у місті.

На цей захід ми запрошуємо депутатів, представників структурних підрозділів Сумської міської ради, Уповноважених, що займаються захистом прав людини, та їх представників у регіоні, лідерів громадських організацій та спільнот, небайдужих містян, ЗМІ.

Буде забезпечений переклад заходу жестовою мовою.

На сторінці Inclusion Sumy відбудеться трансляція цього заходу.

Реєстрація за посиланням https://docs.google.com/.../1FAIpQLScd61owqVH57v.../viewform

Контактна особа Марина Єжкун 050-606-43-64.