Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:5453

У Сумах відбудеться онлайн круглий стіл «Доступні Суми: як зробити місто безбар'єрним?»

21 січня об 11.00 відбудеться онлайн-круглий стіл "Доступні Суми: як зробити місто безбар'єрним?».

Його організовує ГО "Бюро правничих комунікацій", представники якої разом з громадськими організаціями, що займаються захистом прав людей з інвалідністю, проводили протягом 2020 року обстеження вулиць, зупинок громадського транспорту, переходів, зон відпочинку, аптек, продуктових магазинів, інших закладів на предмет їхньої доступності для маломобільних груп громадян.

Під час круглого столу будуть презентовані підсумкові результати цих моніторингів. Ми хочемо проінформувати представників новообраного депутатського корпусу про основні проблеми, пов'язані з доступністю міста для маломобільних груп громадян, озвучити пропозиції громадськості щодо подолання бар'єрів у місті.

На цей захід ми запрошуємо депутатів, представників структурних підрозділів Сумської міської ради, Уповноважених, що займаються захистом прав людини, та їх представників у регіоні, лідерів громадських організацій та спільнот, небайдужих містян, ЗМІ.

Буде забезпечений переклад заходу жестовою мовою.

На сторінці Inclusion Sumy відбудеться трансляція цього заходу.

Реєстрація за посиланням https://docs.google.com/.../1FAIpQLScd61owqVH57v.../viewform

Контактна особа Марина Єжкун 050-606-43-64.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 44548 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:54
Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн
18.01.2021 21:02
Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
17.01.2021 20:56
На Сумщине дали 6 лет виновнику ДТП с двумя погибшими
Сегодня 17:01
У Сумах відбудеться онлайн круглий стіл «Доступні Суми: як зробити місто безбар'єрним?»
Сегодня 16:54
В Украине начали штрафовать водителей автомобилей на еврономерах
Сегодня 16:45
В Сумском облсовете обсуждают газовый вопрос
Сегодня 16:16
Ученые исследуют дворянскую часовню-усыпальницу на Сумщине
Сегодня 16:09
Прокуратура снова хочет взять под стражу подозреваемого в разбое на Сумщине
Сегодня 16:09
Сумские копы накрыли наркопритон в заброшенном доме
Сегодня 15:53
В Сумах еще 15 учителей начальной школы успешно прошли сертификацию
Сегодня 15:50
Под Сумами в лесу нашли замерзшего мужчину в коме
Сегодня 15:34
view counter

Статьи

Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
Сегодня 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
Сегодня 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
Вчера 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
Вчера 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.