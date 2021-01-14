В Украине начали штрафовать водителей автомобилей на еврономерах Штраф в размере 8,5 тыс. гривен выписывается, если автомобилем управляет не тот человек, который по документам ввез ТЗ на территорию Украины

Патрульная полиция стала штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации, начав с Харькова. Об этом в комментарии "Українським новинам" сообщила спикер патрульной полиции Яна Кутовая.

"Это правда, информация (о начале применения штрафов к водителям автомобилей на еврономерах) соответствует действительности", - сказала Кутовая.

Штраф в размере 8,5 тыс. гривен выписывается, если автомобилем управляет не тот человек, который по документам ввез ТЗ в Украину. Если нарушитель попадется во второй раз, наказание будет составлять 17 тыс. гривен с изъятием водительского удостоверения.

Полицейские начали штрафовать водителей автомобилей на еврономерах в связи с открытием таможенной базы Государственной таможенной службы.

В Украине 25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для автомобилей на еврономерах. Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, которым переходный период продлевается до 24 августа, по истечении этого срока с владельцев автомобилей на еврономерах должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов продлили до 20 ноября 2019 года, затем – до 31 декабря 2019 года.

19 июня прошлого года группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.