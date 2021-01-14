Юная сумчанка отличилась на Всеукраинском конкурсе

II Всеукраинский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества, организованный ОО «Формат.UА» при поддержке Донецкой областной государственной администрации, отдела культуры Славянского городского совета, Государственного агентства промоции культуры Украины, г. Славянск, состоялся в декабре прошлого года в режиме онлайн.
Сумскую ДМШ № 4 достойно представила ученица 3 класса оркестрового отдела (класс флейты) Ксения Ломоносове (преподаватель - Анна Нагорная, концертмейстер - Екатерина Логвинова), которой жюри конкурса присудили диплом лауреата I степени.