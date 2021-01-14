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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03165

Юная сумчанка отличилась на Всеукраинском конкурсе

Ученица ДМШ № 4 получила диплом лауреата I степени во Всеукраинском конкурсе детского и юношеского творчества «Формат.UA».

II Всеукраинский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества, организованный ОО «Формат.UА» при поддержке Донецкой областной государственной администрации, отдела культуры Славянского городского совета, Государственного агентства промоции культуры Украины, г. Славянск, состоялся в декабре прошлого года в режиме онлайн.

Сумскую ДМШ № 4 достойно представила ученица 3 класса оркестрового отдела (класс флейты) Ксения Ломоносове (преподаватель - Анна Нагорная, концертмейстер - Екатерина Логвинова), которой жюри конкурса присудили диплом лауреата I степени.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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