В Сумском облсовете обсуждают газовый вопрос В Сумском облсовете ведутся дискуссии по выработке обращение к высшему руководству страны по урегулированию тарифной политики.

Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко провел встречу с главами депутатских фракций, на которую был приглашен глава Сумской ОГА Василий Хома.

Собравшиеся обсуждали вопрос тарифной политики. Виктор Федорченко отметил, что сейчас ведутся дискуссии по выработке обращение к высшему руководству страны относительно уменьшения цен на газ, а значит на тепло и горячую воду. Оно должно быть максимально конструктивным и действенным, чтобы его действительно восприняли в Кабинете Министров и Верховной Раде Украины.

«Мы, как депутаты, избранные люди, должны прислушиваться к тем требованиям, которые выдвигает населения, и понимаем, что тарифы действительно нужно регулировать, чтобы жители области могли их платить. К сожалению, в этом вопросе есть и политические спекуляции. Тем не менее все депутаты областного совета конструктивно подходят к этому вопросу и понимают, что жители Сумщины ждут от нас ответственных действий. Поэтому мы планируем обращаться к высшему руководству страны по урегулированию тарифной политики в сфере ЖКХ», - отметил руководитель депутатского корпуса.