Прокуратура снова хочет взять под стражу подозреваемого в разбое на Сумщине Прокуратура готовит новое ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 января Сумской апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора и потерпевшего на постановление суда первой инстанции, которым подозреваемому в разбойном нападении на семью предпринимателя из Кролевца 21 декабря 2020 года была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура настаивала на продолжении меры пресечения в виде содержания под стражей, а пострадавший просил изменить подозреваемому домашний арест на меру пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия судей отказала стороне обвинения в продолжении лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, мотивируя свое решение тем, что на момент подачи апелляционной жалобы такой меры пресечения уже не существовало. Однако ходатайство потерпевшего об изменении меры пресечения почему-то осталось без внимания апелляционного суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.