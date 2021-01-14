Сумские копы накрыли наркопритон в заброшенном доме У сумчанки патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотические, и устройства для их употребления.

Экипаж патрульных получил сообщение о подозрительных лицах в заброшенном доме на улице Софьи Расковой. На месте происшествия патрульные действительно обнаружили несколько человек. Они, увидев стражей порядка, заметно занервничали. Причину своего пребывания в доме объяснить граждане четко не могли.

Патрульные провели им поверхностную проверку. У 43-летней сумчанки инспекторы обнаружили маленькие настольные весы, 2 свертка с веществом растительного происхождения и 5 зип-пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Также при осмотре патрульные обнаружили 8 устройств, вероятно, для употребления этих веществ, а также 7 различных банковских карточек. Объяснить происхождение этих вещей женщина не могла и путалась в объяснениях.

Для выяснения обстоятельств происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.