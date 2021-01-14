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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:50327

В Сумах еще 15 учителей начальной школы успешно прошли сертификацию

В прошлом году 15 учителей начальных классов Сумской городской территориальной громады успешно прошли сертификацию, тем самым подтвердив высокий уровень мастерства и профессиональной компетентности.

В целом по Украине в 2020 году в сертификации принял участие 1591 учитель начальных классов, которому предстояло преодолеть три ее этапа: оценки профессиональных знаний и умений участников сертификации путем их независимого тестирования; самооценки участником сертификации собственной педагогического мастерства; экспертной оценки профессиональных компетенций участников сертификации путем изучения практического опыта их работы, предусматривало оценивания 10 профессиональных компетенций.

В итоге 902 педагоги получили сертификаты об успешном прохождении сертификации педагогов, из них - 30 педагогов Сумщины.

Успешно прошли сертификацию, подтвердили еще раз свой высокий уровень мастерства и профессиональной компетентности 15 учителей начальных классов Сумской городской территориальной громады: Людмила Забара (ССШ № 2); Оксана Ковака, Елена Радько, Анастасия Обуховская (ССШ № 7); Ольга Зинченко (ССШ № 9); Инна Белоус, Юлия Крячок (СОШ № 12); Лариса Шрамко, Анна Буриева (СОШ № 13); Елена Петрущенко (СОШ № 15); Алла Мазна, Юлия Губарь, Елена Папуша (СОШ № 23); Ирина Кухта (УВК № 41); Наталья Школяренко (Стецковская ЗЗСО).

18 января началась регистрация для участия в сертификации педагогов 2021, в которой смогут принять участие 2000 учителей начальных классов Украине. Регистрация продлится до 31 января, а первый этап сертификации - независимое тестирование - состоится уже 27 февраля. Зарегистироваться на сертификацию могут учителя начальных классов, работающие в соответствующей должности по основному месту работы и которые имеют стаж педагогической работы не менее двух лет.

Напомним, сертификация - это внешнее оценивание профессиональных компетенций учителей. Ее цель - выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями и способствуют их распространению. В первый год проведения сертификации, в 2019 году, от Сум участие в ней приняли девять педагогов.

Общество
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